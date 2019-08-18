Еще один человек госпитализирован после крупного ДТП с автобусом в Перми. Число пострадавших выросло до 33. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе министерства здравоохранения региона, передает Day.Az.

"По информации на 14:00 по местному времени 18 августа, 33 пострадавших госпитализированы, из них девять - дети", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, еще один человек в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в воскресенье.

Ранее Минздрав сообщал о 32 госпитализированных, среди которых 23 взрослых, восемь из них в тяжелом состоянии, еще девять детей - в состоянии средней степени тяжести.

В ДТП, которое, по предварительным данным, произошло из-за неисправности автобуса, погиб один человек. Глава города Дмитрий Самойлов поручил отстранить перевозчика - компанию "Дизель" - от работы на городских маршрутах до окончания следствия. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД, в воскресенье полиция задержала водителя автобуса, ему предъявлено обвинение по статье 264 ч. 3 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").

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