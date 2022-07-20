Северная Македония голосует за разрешение спора с Болгарией

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Законодатели в Северной Македонии приняли соглашение, заключенное при посредничестве Франции, направленное на урегулирование спора с Болгарией и открывающее путь к давно назревшим переговорам о вступлении в Европейский Союз.

В субботу 68 законодателей из 120-местного парламента проголосовали за соглашение. Оппозиционные политики не участвовали в голосовании и покинули зал заседаний.

Соглашение предлагает внести изменения в конституцию Северной Македонии, чтобы признать болгарское меньшинство, а остальные вопросы обсудить между Скопье и Софией. Предложение не требует от Болгарии признания македонского языка.

В обмен на это Болгария позволит своему западнобалканскому соседу начать переговоры о членстве в ЕС. После принятия соглашения депутаты от правящей партии развернули флаги ЕС и Северной Македонии.

Позже в субботу, после заседания кабинета министров, премьер-министр Димитар Ковачевски объявил, что Северная Македония начнет переговоры о вступлении в ЕС 19 июля.

"Этим мы завершаем еще один объективно исторический шаг для нашей страны. У нас есть переговорная база, в которой македонский язык и идентичность защищены", - сказал он.

И президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, и президент Европейского Совета Шарль Мишель обратились к Твиттеру, чтобы поздравить Северную Македонию.

"Это была историческая возможность, и Вы ею воспользовались", - написала фон дер Ляйен, назвав это "большим шагом на пути к европейскому будущему".

Главный оппозиционный националистический блок партий VMRE-DPMNE возглавляет ежедневные протесты с начала июля из-за соглашения, которое, по их словам, ставит под угрозу македонский язык и идентичность.

В прошлом месяце парламент Болгарии снял вето на переговоры между Македонией и ЕС, что также вызвало протесты в Болгарии и способствовало голосованию о недоверии, в результате которого правительство было свергнуто.

Северная Македония с 2008 года ждет начала переговоров о вступлении в ЕС. Сначала Греция возражала против членства страны из-за претензий на название "Македония", что послужило причиной перехода к названию "Северная Македония".

Затем Болгария заблокировала заявку Скопье в споре о происхождении македонского языка, отношении к болгарским меньшинствам в Северной Македонии и вопросах общей истории.

Франция, председательствовавшая в Совете ЕС до прошлого месяца, разработала компромисс, который Болгария одобрила в июне.

Однако националистические оппозиционные партии в Северной Македонии, а также некоторые либеральные критики заявили, что они обеспокоены тем, что характер сделки все еще позволяет Болгарии наложить вето на членство страны в ЕС.

На этой неделе фон дер Ляйен посетила Скопье, чтобы заверить законодателей, что переговоры о вступлении не будут отложены из-за двусторонних дискуссий об исторической интерпретации, и заверила их, что соглашение признает македонский язык в качестве языка.