Первый реактивный самолет Турции HÜRJET полетит в Египет

Первый турецкий учебно-тренировочный самолет с реактивным двигателем "HÜRJET" готовится к полету в Египет.

Как сообщает Day.Az, это будет первый зарубежный визит лайнера.

В этом году в рамках мероприятий, связанных с памятью Ататюрка, HÜRJET впервые вылетел с объектов турецкой аэрокосмической промышленности и провел специальные полеты в небе над Самсуном, а затем в небе над Измиром в рамках мероприятия Efes-2024.

"HÜRJET" примет участие в египетской международной авиационной выставке (Egypt International Airshow), которая пройдет с 3 по 5 сентября 2024 года, и покажет шоу в небе Египта.

На мероприятии свои продукты и технологии продемонстрируют такие мировые производители, как Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Dassault Aviation.

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