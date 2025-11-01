https://news.day.az/azerinews/1792504.html Türkiyə ilk dəfə bu ölkələrin hava məkanını qoruyacaq Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarələr gələn ilin payızında Baltikyanı ölkələrin hava məkanını qorumaq üçün ilk dəfə Estoniyaya gələcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Estoniyanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarələr gələn ilin payızında Baltikyanı ölkələrin hava məkanını qorumaq üçün ilk dəfə Estoniyaya gələcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Estoniyanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
"Türkiyə ilə Avropa Birliyi arasında daha sıx əməkdaşlıq bütün Avropanın müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsinə kömək edəcək", - deyə bildirilib. (Axar.az)
