Türkiyənin hərbi yük təyyarəsi Gürcüstan ərazisində qəzaya uğrayıb Azərbaycandan ölkəmizə yola düşən C130 hərbi yük təyyarəmiz Gürcüstan ərazisində qəzaya uğrayıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, Gürcüstanın müvafiq strukturları ilə koordinasiyalı şəkildə axtarış-xilasetmə işlərinə başlanılıb.
