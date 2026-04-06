Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan-Gürcüstan əlaqələri bundan sonra da inamla inkişaf edəcək Əminik ki, Gürcüstan-Azərbaycan əlaqələri bundan sonra da inamla inkişaf edəcək. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze ilə mətbuata bəyanatında deyib. "Biz bütün beynəlxalq təşkilatlarda da hər zaman bir birimizi dəstəkləyirik.
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan-Gürcüstan əlaqələri bundan sonra da inamla inkişaf edəcək
Əminik ki, Gürcüstan-Azərbaycan əlaqələri bundan sonra da inamla inkişaf edəcək.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze ilə mətbuata bəyanatında deyib.
"Biz bütün beynəlxalq təşkilatlarda da hər zaman bir birimizi dəstəkləyirik. Cənab Baş nazir qeyd etdiyi kimi, hər zaman bir-birimizin ərazi bütövlüyünü, suverenliyini, sərhədlərimizin toxunulmazlığını dəstəkləmişik, dəstəkləyirik və dəstəkləyəcəyik", - deyə dövlətimizin başçısı bildirib.
