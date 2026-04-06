Prezident İlham Əliyev: Nəqliyyat dəhlizlərinin genişləndirilməsi istiqamətində işlər aparılır
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze ilə mətbuata bəyanatında bildirib.
Dövlətimizin başçısı əlavə edib ki, Orta Dəhliz Azərbaycan və Gürcüstan ərazisindən keçir və bu, bizim üçün əsas nəqliyyat damarıdır. Bunu genişləndirmək üçün əlavə səylər də göstərilir və göstəriləcək.
