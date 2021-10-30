YARAT представил "Город Солнца" – азербайджанские художники исследуют концепцию надежды

Пространство Современного Искусства YARAT представило "Город Солнца" - коллективную выставку работ молодых художников Эркина Алекперли, Мехрин Алили, Рамины Бочаровой, Расула Гулиева, Шалалы Саламзаде и Исмаила Сафарали, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выставка посвящена 10-летию Пространства Современного Искусства YARAT. Коллективная выставка "Город Солнца" объединяет видеоработы и скульптуры группы молодых художников, исследующих концепцию надежды.

"Над выставкой работали шесть авторов, каждый из которых исследует концепцию надежды. По-нашему мнению, надежда на данный момент - чувство, которое испытывает каждый. И это ощущение нельзя отнести ни к позитивному, ни к негативному... Оно в основном появляется в кризисные моменты, побуждает нас жить и продолжать свой путь. Авторы представили свой взгляд в разных вариациях", - рассказала Trend одна из кураторов выставки Захра Мамедова.

Участница выставки Мехрин Алили в своей работе проводит параллель между жизнью в городе и деревне.

"Хотела показать, чего себя лишают люди, переезжая в города в надежде на лучшую жизнь, а также то, с чем им впоследствии приходится сталкиваться в мегаполисе. Мой проект связан и с моей жизнью, ведь если бы мои предки когда-то не переехали в город, то сейчас, возможно, я бы жила в деревне. В видеоработе я не делаю акцент на то, что где-то хорошо, а где-то - нет, просто показываю жизнь людей в разных условиях", - рассказывает Мехрин Алили.

Рамина Бочарова представила на выставке работу "Поиск", состоящую из семи скульптур.

"Это одна целостная работа, состоящая из семи скульптур, созданных из шамотной глины. Основная идея работы - это то, что изначально человек был сотворен из глины. Первая скульптура представляет собой неопределенную форму и напоминает комок глины - так я хотела продемонстрировать зарождение. А последняя скульптура - это целостная форма образа человека, она зеленого цвета, который, как и цифра семь, для меня символичен", - подчеркнула Бочарова.

Видеопроект Шалалы Саламзаде под названием Distopiya подготовлен специально для выставки "Город Солнца".

"Мой проект - это трехминутное видео, которое основывается на древней азербайджанской мифологии. В первой части проекта показан рай, мир, созданный на чистоте, где люди живут в гармонии и счастье. Второй период - хаос, во время которого происходят природные катаклизмы, а людей одолевают негативные чувства - зависть, злость. Третий этап - возвращение... Концепция в том, что если мы изгнаны из рая, то можем в него вернуться, и мой проект - размышление о том, как это сделать", - говорит Саламзаде.

Отметим, что название выставки "Город Солнца" навеяно одноименной книгой итальянского философа Томассо Кампанеллы. Утопическое произведение повествует о генуэзском моряке, который начал свое путешествие вместе с Колумбом и оказался на острове, где люди живут в гармонии, независимо от пола, социального статуса, религии и других факторов.

Выставка рассказывает истории людей, в чьих судьбах надежда на лучшую жизнь соседствует со сложными противоречивыми переживаниями. Выставка исследует связь между надеждой и мобильностью, отталкиваясь от предпосылки, что для человека перемещение с одной территории на другую всегда имело социокультурное значение. Перемещения в пространстве происходят по разным причинам, но при этом человек неизменно оставляет позади свои воспоминания, избавляясь от чувства принадлежности к определенному месту.

Неустойчивое состояние географических границ сказалось на всей нашей цивилизации, обернувшись большим числом людей без постоянного места жительства, непрерывной миграцией, а также вечной тоской по прошлому и надеждами на будущее.

Даже в эпоху великих географических открытий Колумб, надеясь исследовать морской путь к Индийскому океану, совершал путешествия только для того, чтобы освоить новый континент, который позже для населявших его народов стал полем битвы за природные ресурсы, новые земли, а впоследствии - для колонизации. Вся эта история напоминала легенду о ящике Пандоры из греческой мифологии.

Выставка вдохновлена сложными и опасными миграционными маршрутами, которые преодолевают люди по всему миру. Авторы фокусируются на поиске надежды в самых непредсказуемых местах - как физических, так и метафорических, чтобы спастись и преодолеть такие обстоятельства, как кризис, страх и неопределенность. Согласно проведенному авторами исследованию, надежда не является ни оптимистической, ни пессимистической концепцией; она возникает в результате преодоления препятствий, с которыми мы сталкиваемся.

Надежда становится лучом света, который указывает на самые темные моменты нашего жизненного пути, открывая новые возможности и горизонты.

Выставка проходит в Проектном Пространстве ARTIM (Баку, Ичеришехер, улица Кичик Гала, 5) и продлится до 14 января 2022 года. Посетить выставку можно только при наличии COVID-паспорта.