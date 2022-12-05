В Баку прошел мастер-класс яркого представителя русской фортепианной школы

В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли проведен мастер-класс заслуженного артиста России, профессора Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского, лауреата международных конкурсов, известного пианиста Андрея Диева, сообщает Day.Az.

Народная артистка Азербайджана, проректор по международным отношениям и социальным делам БМА, профессор Егяна Ахундова рассказала о творческой деятельности известного пианиста.

Андрей Диев - яркий представитель русской фортепианной школы. В его искусстве гармонично сочетаются благородство артистической манеры и виртуозный блеск, романтический порыв и интеллектуальная мощь, разнообразие интерпретаций и глубокий аналитический подход к исполняемым им произведениям. Андрей Диев много выступает как камерный исполнитель, в его репертуаре более 30 фортепианных концертов. Музыканту принадлежат оригинальные транскрипции целого ряда популярных классических произведений, а дискография артиста включает беспрецедентные по масштабу записи Сергея Рахманинова, Клода Дебюсси, Александра Скрябина. Активную концертную деятельность успешно совмещает с преподавательской работой в Московской консерватории, где воспитал многих известных пианистов, получивших мировое признание.

Андрей Диев выразил благодарность за гостеприимство и подчеркнул, что рад визиту в Баку и возможностью поделиться знаниями с юными талантами.

Студенты БМА исполнили произведения Людвига ван Бетховена, Роберта Шумана и Сергея Рахманинова, получили ценные советы и рекомендации от известного пианиста.

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