В Китае разработают сверхзвуковую ракету-амфибию

Китайские ученые разрабатывают сверхзвуковую ракету-амфибию, способную нырять под воду. Об этом пишет South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Газета утверждает, что в длину ракета, способная на высоте 10 километров двигаться в 2,5 раза быстрее звука, достигнет пять метров. Под водой изделие сможет проплывать около 20 километров.

Отмечается, что на расстоянии примерно 10 километров от цели ракета может переходить в режим торпеды, перемещаясь под водой со скоростью до 100 метров в секунду. Изделие способно погружаться на глубину до 100 метров. При движении под водой ракета-амфибия перемещается внутри создаваемой ею кавитационной полости.