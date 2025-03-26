Педиатр объяснила, как недостаток сна сказывается на детях

Качественный сон играет ключевую роль в поддержании здоровья и нормальной работы организма, особенно у детей.

Как сообщает Day.Az, российский педиатр и детский эндокринолог, кандидат медицинских наук Анастасия Синицына рассказала о том, как нехватка сна влияет на иммунитет, вес, настроение и умственные способности, сообщив информацию для gazeta.ru.

"Проблемы с качеством сна, а тем более нарушения сна, могут привести к развитию различных заболеваний. Это также сказывается на эмоциональном состоянии, снижении памяти, концентрации внимания, скорости реакции, половой активности и общем самочувствии. Сон важен для накопления энергии, которую мы тратим в течение дня. Только после полноценного отдыха мы ощущаем себя отдохнувшими. Он не только поддерживает жизнь, но и улучшает ее качество, помогая человеку реализовать свой потенциал в бодрствующем состоянии", - предупредила врач.

Синицына отметила, что нарушение сна затрагивает не только здоровье, но и социальную сферу, что в наше время становится особенно актуально. Долговременные периоды недостаточного сна существенно ухудшают качество жизни: пропадает чувство юмора, появляется раздражительность, замкнутость и зацикленность на проблемах. Потеря всего лишь 4 часов сна снижает реакцию на 45%. Хороший сон способствует улучшению поведения детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, а также положительно влияет на их школьные достижения. Даже 20 минут дополнительного сна могут повысить успеваемость.

"Для детей от 1 до 3 лет необходимо спать не менее 11 часов в сутки, от 3 до 6 лет - не менее 10 часов, от 6 до 13 лет - не менее 9 часов, а подросткам от 13 до 17 лет - не менее 8 часов в сутки", - добавила педиатр.

Кроме того, она отметила, что сон состоит из разных фаз: быстрой и медленной. Медленная фаза делится на три стадии. Каждый цикл сна включает все фазы, и в среднем один цикл длится около 2 часов. За ночь человек проходит 4-6 таких циклов.

Для педиатрии и детской эндокринологии наибольшее значение имеет третья стадия медленного сна. Именно в это время у ребенка вырабатывается гормон роста, который играет ключевую роль в его правильном росте и развитии. Гормон роста (соматотропин) стимулирует линейный рост, усиливает синтез белка, тормозит распад тканей, способствует уменьшению жировых отложений, увеличивает соотношение мышечной массы к жировой и улучшает плотность костей, активируя усвоение кальция.

Однако есть важное замечание. Гормон роста вырабатывается в максимальных количествах с 23:00 до 01:00. Если ребенок ложится позже 22:00, он не успевает пройти третью стадию медленного сна в нужное время, что может снизить уровень гормона роста. К тому же соматотропин не вырабатывается эффективно, если за 2-3 часа до сна ребенок ел, особенно легкоусвояемые углеводы (сладости, печенье, сахар и т. д.).

"Если ваш ребенок стал набирать вес, часто болеть, замедлился в росте или у него снизилась успеваемость, то стоит прежде всего нормализовать его режим сна (убрать гаджеты, телефоны и телевизоры за 2 часа до сна, чтобы избежать возбуждения перед сном) и обратиться к детскому эндокринологу для своевременной коррекции нарушений. В фазу быстрого сна ребенок крепче спит", - подчеркнула Синицына.

Если ребенок страдает от лунатизма, часто просыпается с кошмарами или кричит во сне, это может свидетельствовать о нарушениях в быстрой фазе сна. В таких случаях врач советует обратиться к неврологу и провести ЭЭГ во сне для выявления причин нарушений, чтобы избежать их хронического характера и предупредить возможные заболевания.