Армянский МИД начал год со лжи о Карабахе - ПОДРОБНОСТИ

Есть расхожая фраза - как встретишь год, так его и проведешь. Но мало кому известно и другое, скажем так, поверье - как начнешь год, таким он для тебя и будет.

Армянский МИД решил начать 2019 год с очередных фантазий. Но это не значит, что год будет для Армении или этого ведомства фантастическим в хорошем смысле этого слова. Под фантазией в данном случае подразумевается ложь, хорошо продуманная и четко организованная кампания, призванная обмануть, прежде всего, само армянское общество.

И.о. главы МИД Армении Зограб Мнацканян в эфире передачи местного телевидения ответил на ряд вопросов, в том числе касательно карабахского урегулирования.

Высказанные Мнацаканяном мысли являются отчетом МИД Армении по данной теме о том, что сделала армянская дипломатия в минувшем году для того, чтобы не допустить возвращения мира в наш регион.

Отметим, что процессы, начавшиеся вокруг урегулирования конфликта не так давно, очень беспокоят националистические и экстремистские круги Армении. Националисты обвиняют новые власти в намерении "сдать" оккупированные азербайджанские территории. Власти же, действительно готовые к компромиссам во имя спасения Армении, делают, почти по-ленински, то шаг вперед, то два шага назад. Что только осложняет ситуацию и вынуждает их постоянно оправдываться.

Уже многим в Армении ясно, что ситуация в карабахском урегулировании развивается не в пользу оккупантов. Власти же, опасаясь последствий для себя, всячески стараются это скрыть за традиционным набором фраз, не имеющих под собой, как уже было неоднократно доказано, никакой содержательной основы.

Примечательно, что под конец года многие чиновники разного пошиба устремились в оккупированный Карабах или в прифронтовые территории Армении, чтобы показать свою верность националистическим идеям и не позволить - не дай бог! - возникнуть у кого-то сомнениям.

Министр иностранных дел Мнацаканян в Карабах не поехал, но доказал верность свою и своего босса Никола Пашиняна иным путем.

"По части договоренностей в Санкт-Петербурге, Вене и Женеве (речь о встречах на высшем уровне после разгрома армянской армии в апреле 2016 года - ред.) ничего не изменилось. Мы не снимали их с повестки. Это относится к снижению рисков. Для нас главное содержание, которое должно включать механизм снижения рисков", - заявил Мнацаканян журналистам ТВ. "У нас есть идеология, сформированная договоренностями в Санкт-Петербурге и Вене, от которых они (Азербайджан) отказались", - заявил армянский министр.

Тут стоит напомнить главе МИД Армении, что Азербайджан не отказался от механизмов расследования и прочих выгодных оккупирующей Карабах стороне моментов, а не согласился с ними. Чтобы от чего-то отказаться, нужно для начала это принять.

Помнится, такие же обвинения в адрес Баку высказывал предшественник Мнацаканяна Эдвард Налбандян. "Договоренности были достигнуты и в Вене, и в Санкт-Петербурге - увеличение числа наблюдателей, внедрение механизмов доверия, однако Азербайджан вновь отступился", - жаловался год назад экс-министр газете "Аравот". Правда, в дальнейшем сам же Налбандян признался, что азербайджанская сторона действительно никаких соглашений по внедрению механизмов расследования не подписывала.

А что касается входящего в пресловутые санкт-петербургские и венские "договоренности" пункта о расширении офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ, то Азербайджан первоначально выразил готовность пойти на это, но без изменения мандата наблюдателей. Однако вскоре он был вынужден "прикрыть лавочку", потому как армянская сторона попыталась воспользоваться вопросом расширения миссии в собственных целях.

Как отмечалось в распространенном тогда обращении постпредства Азербайджана при ОБСЕ к Постоянному Совету ОБСЕ, размещение на линии соприкосновения войск наблюдателей ОБСЕ до вывода армянских вооруженных сил с оккупированных земель может привести к укреплению статус-кво и затягиванию конфликта. Азербайджан не может пойти на этот шаг, который в целом противоречит целям Минского процесса.

Не удивительно, что решение вопроса расширения офиса было приостановлено. Баку под легитимирующими оккупационный режим договоренностями не подписывался, и Зограбу Мнацаканяну это прекрасно известно.

Известно армянскому министру и о том, что вопрос статуса оккупированного Нагорного Карабаха не является и никогда не будет являться приоритетным в переговорах, как утверждает Мнацаканян в беседе с армянским телеканалом. Приоритетом является вопрос возвращения территорий и возможных компромиссов. Обо всех прочих нюансах азербайджанская сторона будет разговаривать со страной-оккупантом только после решения этого вопроса.

Достаточно смешными выглядят и попытки приписать азербайджанской стороне атмосферу якобы ненависти ко "всем армянам", в то время как само армянское общество зомбировано националистической пропагандой и переполнено необъяснимой ненавистью к азербайджанцам и Азербайджану. Хотя, если вслушаться в слова армянского министра, становится явно, чего на самом деле боится Ереван. Не мнимой пропаганды ненависти, а силы азербайджанской армии. Мнацаканян признался, что армянскую сторону очень беспокоит то, что происходит в Нахчыване. Речь о переходе под полный контроль азербайджанской стороны 11 тысяч гектаров на границе между НАР и Арменией. Занятые позиции позволяют азербайджанской стороне контролировать обширные территории и стратегические коммуникации оккупантов. Ереван, конечно, не может не быть в ужасе от таких развитий. И потому, как, опять же, признается Зограб Мнацаканян, поднимает данный вопрос то там, то тут. Но результата никакого. Потому что, во-первых, азербайджанские подразделения провели операцию на территории Азербайджана, не тронув госграницу. А, во-вторых, никто не имеет права запретить Баку освобождать свои территории выбранным им способом.

Две страны находятся в состоянии войны по вине Еревана, и не ему жаловаться на то, что происходит. Азербайджан неоднократно предупреждал, что готов решить вопрос военным путем. И чтобы избежать такого очень нежелательного для Армении исхода, армянской дипломатии стоит прекратить фантазировать и морочить голову миру и собственным гражданам, а начать думать о том, как начать мириться с соседями, пока возможности для примирения еще не исчерпаны окончательно.

Зульфугар Ибрагимов