В Армении уже поняли, что проигрывают Карабах - ПОДРОБНОСТИ

По всем признакам, в Армении до колик напуганы возможностью новой войны. Признаки ее приближения в соседней стране готовы видеть во всем. Этот страх вызван не реальными угрозами с азербайджанской стороны, а осознанием собственной немощности и неправоты. То есть, в Армении прекрасно осознают, что натворили, и потому уже четверть века ждут наказания. По мнению более-менее здравомыслящих кругов этой страны, все сроки вышли, и наказание может грянуть в любой момент.

Наказание, конечно, последует, если провинившаяся сторона не продемонстрирует стремления к исправлению. Но очень небольшая надежда на раскаяние агрессора все-таки пока что остается. Тем не менее, понимание плачевного положения Армении и отсутствия у нее каких-либо путей уклониться от решения вопроса заставляют армянскую сторону паниковать.

Снижение вероятности начала войны в Карабахе должно стать задачей всего армянства и, в частности, экспертов, сказала на пресс-конференции во вторник экс-омбудсмен Армении Лариса Алавердян. Как сообщают армянские СМИ, Алавердян надеется, что если на должном уровне будут работать как государственные, так и общественные структуры, то войны не будет. В этом контексте она положительно оценила установление оперативной связи, но призвала использовать и другие имеющиеся возможности.

Что подразумевает Алавердян под другими возможностями? Этого она не уточнила, зато указала новым властям на их упущения. Одним из главных таких упущений она считает несоблюдение неких венских договоренностей, якобы достигнутых на встречах в верхах в 2016 году.

Напомним, что напуганный разгромом своей армии в апреле 2016 года Ереван бросил все силы на лоббинг вопроса ограничения возможностей Азербайджана для освобождения оккупированных территорий военным путем. В результате возникли некие механизмы расследования и прочие одиозные инициативы, обсуждавшиеся на встречах в Вене и Санкт-Петербурге, но не поддержанные Азербайджаном. То, что азербайджанская сторона не подписывала никаких соглашений, признал впоследствии и экс-министр иностранных дел Эдвард Налбандян. Тем не менее, Ереван до сих пор продолжает утверждать о каком-то несоблюдении Баку каких-то договоренностей.

Неким прогрессом в этом вопросе можно назвать сделанное на днях Николом Пашиняном заявление.

Азербайджан с самого начала отверг достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренности по Карабаху, заявил журналистам Никол Пашинян. "Вся проблема заключается в том, что Азербайджан с самого начала утверждал, что подобных договоренностей и вовсе нет", - сказал армянский премьер.

Именно его, Пашиняна, Лариса Алавердян обвиняет в выходе на контакт с Баку без условия выполнения "обязательств, выдвинутых Азербайджану".

Армянский террорист, представитель партии "Сасна црер" Жирайр Сефилян тоже обращает внимание властей на серьезные потери. По его мнению, изменение позиций азербайджанской армии на нахчыванском направлении "может стать началом новых процессов, которые нужно предотвратить". Сефилян заявил, что новое руководство страны ничего не делает, чтобы это предотвратить, в то время как нужно проявить "смелость" и "политическую волю".

Что бы там ни подразумевал армянский террорист под "смелостью" и "политической волей", а любые действия Армении на нахчыванском участке азербайджанской госграницы будут расцениваться как объявление Ереваном войны Азербайджану. Новые власти прекрасно понимают, что это закончится для Армении очередными потерями, причем безвозвратными, как это уже было в апреле 2016-го, как это было в мае 2018-го в Нахчыване.

А вот глава офиса "Ай дата" и по политическим вопросам АРФ Дашнакцутюн Киро Маноян считает, что единственным способом воздействовать на Азербайджан является признание Арменией "независимости" Карабаха.

Как заявил Маноян журналистам, признание Арменией "независимости" Карабаха облегчит задачу другим государствам последовать ее примеру и позволит усилить давление на Баку. По-видимому, дашнак считает, что страны мира выстроились в очередь в желании поскорее легитимировать результаты армянской оккупации и ждут лишь сигнала из Еревана.

Напуганный не меньше прочих комментаторов дашнак предупреждает, что в скором времени на Армению начнется давление, в частности из США, которые будут требовать от Еревана уступок в вопросе Карабаха.

По мнению Манояна, самым тревожным для армянской стороны является отсутствие вопроса о статусе Карабаха в переговорном процессе.

Действительно, благодаря успешной дипломатии и авторитету азербайджанской стороны и прозрению международного сообщества основной темой обсуждений, когда речь заходит о карабахском конфликте, стало освобождение территорий. А тема статуса отложена на последующие этапы, если до нее вообще дойдет очередь. Азербайджан предлагает Нагорному Карабаху самый высокий статус самоуправления в пределах азербайджанских границ и все блага, которые может дать этому региону сегодняшнее развитие страны.

А что может дать Карабаху Армения кроме мифов и безрадостных перспектив?

Ответ известен.

Зульфугар Ибрагимов