В госкомитете рассказали, что будет построено на месте "хрущевок" в одном из районов Баку
На месте "хрущевок", снос которых ведется на пересечении улиц А.М.Шарифзаде и И.Талыблы в Ясамальском районе Баку, будут построены жилые дома и нежилые объекты, сообщили в понедельник в Госкомитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.
"В настоящее время для предоставления разрешения на строительство собираются заключения соответствующих госструктур. По указанному адресу ООО SmartDom планирует строительство жилых зданий и нежилых объектов. На данном этапе ведутся переговоры между владельцами недвижимости и строительной компанией", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее главный архитектор Исполнительной власти Ясамальского района столицы Эйваз Багиров сообщил Trend, что в Ясамальском районе Баку поэтапно будут снесены несколько зданий.
Отметим, что первые "хрущевки" в СССР начали строить в 1957 году в Москве. В Азербайджане к строительству этих домов приступили в 1959 году.
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