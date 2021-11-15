В госкомитете рассказали, что будет построено на месте "хрущевок" в одном из районов Баку

На месте "хрущевок", снос которых ведется на пересечении улиц А.М.Шарифзаде и И.Талыблы в Ясамальском районе Баку, будут построены жилые дома и нежилые объекты, сообщили в понедельник в Госкомитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

"В настоящее время для предоставления разрешения на строительство собираются заключения соответствующих госструктур. По указанному адресу ООО SmartDom планирует строительство жилых зданий и нежилых объектов. На данном этапе ведутся переговоры между владельцами недвижимости и строительной компанией", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее главный архитектор Исполнительной власти Ясамальского района столицы Эйваз Багиров сообщил Trend, что в Ясамальском районе Баку поэтапно будут снесены несколько зданий.

Отметим, что первые "хрущевки" в СССР начали строить в 1957 году в Москве. В Азербайджане к строительству этих домов приступили в 1959 году.