Представлена кандидатура на должность судьи в Верховный суд Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос обсуждался на заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета Али Гусейнли представил на заседании вопрос о назначении судьи Бакинского апелляционного суда Бекташи Саадат Инаят гызы судьей Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.

Он подробно рассказал о деятельности Саадат Бекташи в судебной системе, отметил, что она ответственно относится к своей профессии, достойно справляется с поставленными задачами. А.Гусейнли отметил, что реформы, проводимые в Нахчыване, также затрагивают судебно-правовую систему, и в случае назначения С.Бекташи судьей Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики она использует весь свой опыт и внесет свой вклад в эти реформы.