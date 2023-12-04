В Центре Гейдара Алиева в Баку состоялось торжественное закрытие Дней культуры Казахстана в Азербайджане, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вначале прошло открытие выставки произведений изобразительного искусства. На открытии экспозиции министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева отметила, что выставка представляет собой духовную визуализацию культурного возрождения двух народов, которые по праву гордятся общими корнями, великим прошлым, совместными усилиями строят достойное будущее, стремятся к миру и процветанию не только в своих странах, но и во своем регионе.

"Духовное богатство, представленное на выставке художниками, невозможно передать словами, его нужно увидеть сердцем", - сказала она.

Аида Балаева отметила, что искусство сближает народы, объединяет страны и создаёт союзы.

"Экспозиция выставки представлена работами молодых казахстанских художников. Наряду с традиционными формами изобразительного искусства, такими как живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, также на выставке широко представлены инсталляции и арт-объекты отечественных авторов. Уверена, что выставка исполнит свою миссию - духовного сближения двух братских народов", - добавила министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева.

С выставкой ознакомилась также председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, которая была проинформирована о вошедших в экспозицию образцах искусства.

Сахибе Гафаровой было преподнесено в дар ковровое изделие, на котором изображена известная азербайджанская поэтесса, дочь последнего карабахского хана Мехтигулу-хана - Хуршидбану Натаван.

Далее был представлен гала-концерт мастеров искусств Казахстана.

Перед началом концертной программы министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева отметила, что в эти дни Азербайджан окунулся в духовно-культурный мир братского казахского народа.

"Это не просто одно из важнейших событий 2023 года, но и закономерный итог политического, социально-экономического и культурно-гуманитарного сближения наших стран за последний период, которое стало возможным благодаря воле и усилиям глав наших государств. Мы знаем какое значение придаёт братский азербайджанский народ отношениям с нами, чувствуем какую огромную поддержку он оказывает нам в достижении наших целей. Мы это высоко ценим и разделяем любовь и дружелюбие", - сказала она.

Было отмечено, что Азербайджан и Казахстан вместе развивают и укрепляют общий тюркский мир.

"Мы увидели, что азербайджанцы получили истинное эстетическое наслаждение от всех мероприятий, которые прошли в рамках Дней культуры. Мы убедились, что наше взаимное сотрудничество в сфере культуры и искусства имеет огромный потенциал", - добавила Аида Балаева.

Затем на сцену вышли представители музыкального искусства Казахстана. В концертной программе приняли участие народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, Государственный ансамбль танца Республики Казахстан "Салтанат", фольклорно-этнографический ансамбль "Сазген сазы", группа "IL Canto", заслуженные деятели Казахстана Медет Чотабаев, Зарина Алтынбаева, Айгерим Бекетаева и многие другие известные артисты и коллективы. В программе были представлены прекрасные музыкальные и хореографические композиции. Все номера концерта были встречены бурными аплодисментами публики.

Особый восторг зрительской аудитории вызвало исполнение на концерте азербайджанской народной песни "Ay Laçın", которое представили заслуженный деятель искусств Казахстана Алишер Каримов, лауреат международных конкурсов Сатжан Шаменов (клавиши), Азербайджанский государственный ансамбли песни и танца имени Фикрета Амирова и ансамбль "Сазген сазы".

На мероприятии присутствовали председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов, председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде, видные общественные деятели, представители культуры и искусства.

Напомним, что 2-4 декабря проходят Дни культуры Казахстана в Азербайджане.