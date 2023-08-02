https://news.day.az/sport/1586421.html "Карабах" принимает польский "Ракув" - ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
Карабах: Шахруддин Магомедалиев (к), Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Торал Байрамов, Эльвин Джафаргулиев, Жулио Ромао, Марко Янкович, Яссин Бензия, Леандро Андраде, Абделла Зубир, Редон Джиджа.
"Карабах" принимает польский "Ракув" - ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
Сегодня азербайджанский футбольный клуб "Карабах" принимает польский "Ракув" в рамках ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Карабах: Шахруддин Магомедалиев (к), Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Торал Байрамов, Эльвин Джафаргулиев, Жулио Ромао, Марко Янкович, Яссин Бензия, Леандро Андраде, Абделла Зубир, Редон Джиджа.
Ракув: Владан Ковачевич, Богдан Раковицан, Стратос Сварнас, Зоран Арсенич (к), Янис Папаниколау, Фран Тудор, Густав Берггрен, Жеан Карлос, Марцин Цебуля, Джон Йебоа, Лукаш Зволиньски.
Главным арбитром матча является Свен Яблонски.
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