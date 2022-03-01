В Испании найден череп со следами древнейшей операции на ухе

Череп со следами самой древней операции на ухе - трепанации черепа с целью выпустить гной - обнаружили ученые из Испанского национального исследовательского совета в Италии и Вальядолидского университета. Свою находку они описали в статье в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи обнаружили череп в Испании, на территории древнего погребения Эль Пендонис, образованного около 4000 лет до н. э. Череп принадлежал женщине 35-50 лет. На нем сохранились следы ушной инфекции, поразившей кости, и трепанации - отверстие за левым ухом и следы от ножа. По всей видимости, у женщины была острая инфекция среднего уха, которая могла вызвать сильные боли и лихорадку. Без лечения в таких случаях за барабанной перепонкой скапливается жидкость, что может привести к потере слуха и даже опасному для жизни воспалению мозговых оболочек.

Судя по состоянию костей, болезнь поразила оба уха, но следы операции ученые нашли лишь с одной стороны. Предположительно, операция на другом ухе могла состояться раньше, и кость успела срастись. Слева тоже обнаружились признаки регенерации.

"Основываясь на различиях в регенерации костей между двумя височными частями, можно предположить, что сначала операция была проведена на правом ухе из-за патологии достаточно серьезной, чтобы потребовать вмешательства, которое эта доисторическая женщина пережила", - пишут авторы работы.

Без анестезии подобная операция была невыносимо болезненной - и, вероятно, женщина была настолько тяжело больна, что иного шанса выжить у нее не было. Сейчас трепанация стала рядовой для хирургов процедурой, но до XIX века она проводилась лишь в самом крайнем случае и нередко заканчивалась гибелью пациента.