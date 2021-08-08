https://news.day.az/world/1368351.html В Латвии разбился частный самолет: погиб пилот
В Латвии разбился частный самолет: погиб пилот
В Цесисском крае Латвии разбился частный самолет с двумя людьми на борту - погиб пилот, пассажир госпитализирован. Об этом сообщает Delfi в воскресенье, 8 августа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Крушение произошло в Прикульской волости во время взлета самолета. К месту происшествия направляются специалисты Управления гражданской авиации.
На момент аварии в самолете находились двое граждан Литвы. Пилот погиб при крушении, а пассажира доставили в больницу с травмами.
Представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцевс заявил, что при взлете легкомоторный самолет не смог выровняться и набрать высоту, а затем упал на землю.
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