В Цесисском крае Латвии разбился частный самолет с двумя людьми на борту - погиб пилот, пассажир госпитализирован. Об этом сообщает Delfi в воскресенье, 8 августа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Крушение произошло в Прикульской волости во время взлета самолета. К месту происшествия направляются специалисты Управления гражданской авиации.

На момент аварии в самолете находились двое граждан Литвы. Пилот погиб при крушении, а пассажира доставили в больницу с травмами.

Представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцевс заявил, что при взлете легкомоторный самолет не смог выровняться и набрать высоту, а затем упал на землю.