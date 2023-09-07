Турция намерена стать глобальной логистической базой

Реализация проекта строительства логистического порта Ийдере в северо-восточной турецкой провинции Ризе станет важным шагом на пути достижения Турцией цели стать глобальной логистической базой.

Об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в ходе ознакомления с ходом строительных работ, передает Day.Az.

"Порт станет перевалочным центром транспортной цепочки между странами Кавказского региона и Ближнего Востока. Порт планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году. Длина основного причала гавани составит 2700 метров. Годовой грузооборот логистического порта будет достигать 13 млн. тонн", заявил Уралоглу.