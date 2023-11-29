Сотни армянских грузовиков застряли у Верхнего Ларса

Более 1700 армянских грузовиков у Верхнего Ларса, на грузинской и российской сторонах границы, ждут своей очереди перехода. В беседе со СМИ информацию сообщил таможенный атташе посольства РА в РФ Ваан Акопян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Около 800 ждут на территории Грузии и уже 900-со стороны России", - отметил Акопян.

Напомним, что уже несколько дней армянские грузовики не могут проехать через КПП Верхний Ларс якобы по причине нарушения фитосанитарных норм.

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