Günün qoroskopu: Özünüzə qarşı mərhəmətli olun
Day.Az Milli.Az-a istinadən dünyanın nüfuzlu və məşhur ulduz falları portalları "Horoscope" və "Astrology"yə istinadən bu günün qoroskopunu təqdim edir
Bu gün səma sanki insanın iç dünyasına bir az da yaxınlaşır. 21 fevral 2026-cı il sakit, lakin çox dərin bir enerjiyə malikdir. Bu, səs-küylü hadisələrin yox, daxildə baş verən anlayışların günüdür. Dünən hiss etdiyiniz yumşaqlıq bu gün artıq möhkəm bir dərkə çevrilir. İnsan nəyin illüziya, nəyin həqiqət olduğunu daha aydın ayırd etməyə başlayır. Təcrübəli bir astroloq kimi deyirəm, bu gün sizi dəyişdirən hadisələr deyil, qəbul etdiyiniz həqiqətlər olacaq. Səma sizdən tələskənlik istəmir, o sizdən özünüzlə dürüst olmağı xahiş edir. Bu dürüstlük bəzən sakitdir, amma təsiri çox uzunömürlüdür.
Planetlərin yerləşməsi bu gün ruhani dərinliyi və şüurlu məsuliyyəti ön plana çıxarır. Günəş Balıqlar bürcündə 2 dərəcədə irəliləyir və empati, mərhəmət, daxili həssaslığı gücləndirir. Ay Oğlaq bürcündə təxminən 22 dərəcədə hərəkət edərək emosiyalara nizam, davranışlara isə ciddi çərçivə gətirir. Merkur Dolça bürcündə 9 dərəcədədir, düşüncələr hələ də rasionaldır, lakin artıq ürəyin səsini inkar etmir. Venera Balıqlarda 19 dərəcədə ucalır, sevgi anlayışı şəfqət, səssiz qayğı və fədakarlıqla doludur. Mars Əkizlərdə 27 dərəcədədir, sözlər sürətli, lakin məsuliyyətlidir. Yupiter Xərçəngdə 13 dərəcədə ailə, kök və emosional təhlükəsizlik mövzusunu gücləndirir. Saturn Balıqlarda 19 dərəcədə qalaraq hisslərdə sərhəd qoymağın və özünü itirməməyin vacibliyini xatırladır. Uran Buğada 25 dərəcədə dəyərlər sistemində ani ayılmalar yaradır. Neptun Balıqlarda 28 dərəcədədir, intuisiya çox güclüdür, amma reallıqdan qaçmamaq şərti ilə. Pluton Dolçada 3 dərəcədə daxili transformasiyanı səssiz, lakin qətiyyətlə davam etdirir.
Qoç - Bu gün siz hərəkətdən çox müşahidəyə meyllisiniz. Adətən sizi irəli aparan impulslar bu gün sakitləşir və bu, sizə daha doğru qərar vermək imkanı yaradır. Daxili gücünüz səssizdir, amma möhkəmdir. Sağlamlıq baxımından baş və təzyiq mövzuları diqqət tələb edə bilər, istirahəti gecikdirməyin. Maliyyə məsələlərində riskdən uzaq durmaq, mövcud vəziyyəti qorumaq daha müdrikdir.
Buğa - Bu gün siz daxili rahatlığı daha dərindən hiss edirsiniz. Həyatın tempini bir qədər yavaşlatmaq istəyi yaranır və bu, sizə yaxşı təsir edir. Münasibətlərdə sadəlik və səmimiyyət əsas açar rolunu oynayır. Sağlamlıq baxımından boğaz və boyun nahiyəsi həssas ola bilər. Pul məsələlərində sabitlik qorunur, lakin lazımsız xərclərdən uzaq durmaq vacibdir.
Əkizlər - Bu gün sözləriniz daha çox məna daşıyır. Hər cümlə qarşı tərəfdə iz buraxa bilər. Buna görə də danışmazdan əvvəl düşünmək vacibdir. Daxili sakitlik tapmaq üçün informasiyanı azaltmaq faydalıdır. Sinir sistemi və yuxu rejiminə diqqət yetirin. Maliyyə sahəsində sənədlər və razılaşmalar diqqətlə yoxlanmalıdır.
Xərçəng - Günəşin Balıqlarda olması sizi emosional olaraq daha dərin edir. Hissləriniz güclüdür, amma artıq sizi idarə etmir, sizi istiqamətləndirir. Ailə və yaxın insanlarla münasibətlərdə anlayış artır. Sağlamlıq baxımından mədə və sinə nahiyəsi həssasdır. Pul məsələlərində təhlükəsizlik ehtiyacı sizi daha planlı qərarlara aparır.
Şir - Bu gün siz səhnədən bir qədər kənara çəkilib özünüzlə qalmaq istəyirsiniz. Diqqət tələb etmək yerinə daxili dəyərinizi hiss etmək ön plana çıxır. Bu sizə gözlədiyinizdən daha çox güc verir. Ürək və bel nahiyəsinə diqqət yetirin. Maliyyə məsələlərində səxavət artsa da, ölçünü qorumaq vacibdir.
Qız - Bu gün analizlə hiss arasında incə bir mübarizə yaşana bilər. Hər şeyi məntiqlə izah etmək mümkün olmadığını qəbul etdikcə rahatlayırsınız. Sağlamlıq baxımından həzm sistemi və stress ön plandadır. Pul məsələlərində planlı və ölçülü davranış sizi riskdən qoruyacaq.
Tərəzi - Bu gün empati qabiliyyətiniz xeyli güclənir. Qarşı tərəfin hisslərini sözsüz də anlaya bilirsiniz. Münasibətlərdə yumşaqlıq və anlayış sizi irəli aparır. Böyrəklər və bel nahiyəsi diqqət tələb edir. Maliyyə məsələlərində ortaq qərarlar daha uğurlu ola bilər.
Əqrəb - Bu gün daxili prosesləriniz çox dərin, amma sakitdir. Hər şeyi nəzarətdə saxlamaq ehtiyacı azalır və bu sizi yüngülləşdirir. İntuisiya yüksək səviyyədədir. Sağlamlıq baxımından hormonal balans və enerji səviyyəsinə diqqət yetirin. Pul məsələlərində gizli, amma uzunmüddətli planlar formalaşa bilər.
Oxatan - Bu gün həyata daha ciddi və real baxırsınız. Adətən sizi daşıyan optimizm bu gün məsuliyyətlə tamamlanır. Gələcək planlar daha konkret şəkil alır. Fiziki hərəkət və nizamlı rejim sizə yaxşı təsir edəcək. Maliyyə məsələlərində ölçülü optimizm doğru yanaşmadır.
Oğlaq - Ayın təsiri ilə bu gün emosiyalarınız nəzarət altındadır. Qərarlarınız daha soyuqqanlı və şüurludur. Özünüzə inam artır. Sümük və diz nahiyəsinə diqqət yetirin. Pul məsələlərində planlı addımlar sabitlik və rahatlıq gətirəcək.
Dolça - Bu gün daxili analiz davam edir. Özünüzlə bağlı vacib nəticələr çıxara bilərsiniz. Sosial mühit bir qədər arxa plana keçir, daxili səs ön plana çıxır. Sinir sistemi və qan dövranına diqqət yetirin. Maliyyə sahəsində köhnə ideyalar yeni baxışla dəyərləndirilə bilər.
Balıqlar - Günəş və Veneranın təsiri ilə bu gün ruhunuz çox həssas və dərin rezonansdadır. Hissləriniz sizə doğru yolu göstərir. Özünüzə qarşı mərhəmətli olun. Ayaqlar və limfa sistemi diqqət tələb edir. Pul məsələlərində intuisiya güclüdür, lakin real sərhədlər qoymaq vacibdir.
Gün axşama doğru dərin və sakit bir düşüncə ilə tamamlanır. 21 fevral 2026-cı il sizə bir həqiqəti xatırladır: həyat hər zaman cavab vermir, bəzən sadəcə dinləməyi öyrədir. Bu gün ruhunuzla qurduğunuz səssiz dialoq sabahkı seçimlərinizin təməlini qoyur. Ulduzlar sizi yönləndirmir, onlar sadəcə işıq saçır. O işığın altında hansı yolu seçəcəyiniz isə artıq sizin yetkinliyinizdən asılıdır.
