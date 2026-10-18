https://news.day.az/azerinews/1867897.html Türkiyə Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı Dövlət Müstəqilliyinin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı Dövlət Müstəqilliyinin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin bazar günü etdiyi sosial mediada paylaşımında Azərbaycan xalqına təbriklər yer alıb.
Türkiyə Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı Dövlət Müstəqilliyinin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib
Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı Dövlət Müstəqilliyinin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib.
Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin bazar günü etdiyi sosial mediada paylaşımında Azərbaycan xalqına təbriklər yer alıb.
Paylaşımda deyilir: "Qardaş Azərbaycanın Müstəqillik Gününü təbrik edir, azərbaycanlı türk qardaşlarımızı səmimi-qəlbdən salamlayırıq".
Paylaşım Türkiyə və Azərbaycanın Dövlət bayraqları fonunda edilib.
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