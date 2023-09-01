Банк Англии планирует удержать ключевую процентную ставку на нынешнем уровне

Банку Англии лучше удерживать ключевую процентную ставку на уровне, близком к текущим 5,25%, в течение длительного времени, чем поднять ставку, а затем снизить ее, считает главный экономист Банка Англии Хью Пилл.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет Guardian.

Эффект обоих сценариев в плане борьбы с инфляцией будет примерно одинаковый, но удержание ставки несет в себе меньше рисков для финансовой стабильности, сказал Пилл на мероприятии, организованном Центробанком ЮАР.

"Сейчас упор делается на том, что мы будем сохранять достаточно ограничительную денежно-кредитную политику в течение достаточно длительного времени, чтобы убедиться, что инфляция вернется к целевому уровню на долгосрочной основе", - отметил он.

3 августа Банк Англии повысил ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25%, что стало максимальным уровнем за 15 лет. Участники рынка в целом прогнозируют, что ключевая процентная ставка в Великобритании может достичь 5,75-6%.

Ранее мы писали о том, что британская валюта укрепляется в ожидании позитивных комментариев Банка Англии.