Британская валюта укрепляется в ожидании позитивных комментариев Банка Англии

Британский фунт укрепился против доллара США и евро во вторник в то время, как трейдеры ожидают комментариев главного экономиста Банка Англии Хью Пилла позднее на этой неделе, которые могут задать направление для следующего шага центрального банка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, пара фунт/доллар торговалась с повышением на 0,10%, по 1,2614. Фунт вырос на 0,13% против евро, до 0,8575 за евро, восстановившись после падения до самого низкого уровня за две недели днем ранее.

"Сегодня фунт, очевидно, движется вместе с другими циклическими валютами. На этой неделе не ожидается важных данных Великобритании", - отмечает Франческо Песоле, валютный стратег-аналитик ING, не указывая на данные других стран, ожидаемые позднее на этой неделе.