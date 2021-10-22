Депутат Эмин Гаджиев рассказал парламентариям СНГ на конференции в Санкт-Петербурге о восстановлении Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана, координатор Молодежной межпарламентской ассамблеи (ММПА) СНГ Эмин Гаджиев рассказал участникам конференции в Санкт-Петербурге о процессе масштабного восстановления и реконструкции освобожденных от многолетней армянской оккупации земель Азербайджана.

Как передает Day.Az, конференция на тему "Облик современного города" состоялась в рамках семнадцатого заседания ММПА СНГ, посвященного Году архитектуры и градостроительства в СНГ.

Эмин Гаджиев отметил, что современные тренды в градостроительстве, концепция "умных", ресурсонезависимых населенных пунктов, учитываются и широко применяются и в Азербайджане.

По его словам, наглядным примером тому является процесс успешного восстановления Карабахского региона, где в апреле этого года с участием Президента Ильхама Алиева состоялась церемония закладки фундамента "умного села" в Зангиланском районе страны.

"В кратчайшие сроки на освобожденных территориях был построен международный аэропорт Физули, заложен фундамент аэропорта в Зангилане, что послужит также развитию туристического потенциала региона", - констатировал координатор ММПА СНГ.

Депутат Милли Меджлиса указал, что активное участие в градостроительных проектах в Азербайджане, в том числе в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах, принимают молодые архитекторы и дизайнеры, генерирующие современные решения, вносящие посильный вклад в формирование современного облика родной страны.