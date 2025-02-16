Армянские ветераны подстегивают молодежь на реваншизм

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В интервью азербайджанским телеканалам в начале января Президент Ильхам Алиев отметил, что Армения фактически является источником угрозы для региона. Независимое армянское государство, по сути, является фашистским государством. Поскольку этой страной на протяжении почти 30 лет руководили носители фашистской идеологии, то они сформировали эту страну по своему подобию, подчеркнул он. Напомнив, что наша страна соседствует с фашистским государством и опасность фашизма не исчезла, Президент сказал: "Поэтому фашизм должен быть уничтожен. Его уничтожит либо руководство Армении, либо мы. Другого выхода у нас нет".

В Армении обиделись на эти слова. Но сами же соседи неустанно убеждают нас в своей токсичности. Например, записывая вот такие видео.

Старый клоун в военной форме брызжет слюной, рассказывая, что война не закончилась, пока армяне не дошли до Баку. Этот хрыч, судя по всему, из числа боевиков-ветеранов, уничтожавших мирное азербайджанское население во время Первой карабахской войны. До сентября 2020 года он жил в лучах славы "армии-победительницы", пока Азербайджанская армия популярно не объяснила этому сброду, что на самом деле они из себя представляют. В дни Второй карабахской войны армянские, с позволения сказать, воины увидели перед собой уже не плохо вооруженных ополченцев и не мирное население, которое они привыкли "побеждать", а профессиональную армию. Легко обвинять Пашиняна в "продажности", куда труднее признать правду.

Старик в форме правду признавать не хочет. Вместо этого он давит на умы молодежи, уверяя, что, если бы не Пашинян, армянская армия дошла бы до Баку. И уверяет, что все это еще впереди.

Что ж, этому старику все равно скоро помирать, а вот у молодого поколения Армении еще есть возможность выбрать: "дойти до Баку" или все же сохранить свою государственность.