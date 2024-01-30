Семья невесты похитила жениха в попытке расстроить свадьбу

В Индии семья невесты похитила мужчину, чтобы не дать ему заключить с ней брак. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Hindustan Times.

30-летний Махендра Кумар из штата Раджастан собирался взять в жены 24-летнюю Лакшми Данодию из своего клана. Члены клана считаются братьями и сестрами, поэтому брак между ними рассматривается как инцест и запрещается обычаями. Однако возлюбленные пошли против правил и отправились город Газиабад, штат Уттар-Прадеш, чтобы сыграть свадьбу. Они знали, что смогут пожениться в штате без предварительной проверки родственной связи.

Однако о планах пары стало известно семье Данодии. Родственники девушки, пятеро мужчин, приехали в Газиабад, выследили Кумара и похитили его в попытке расстроить свадьбу. Жениха посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Данодия сразу сообщила о произошедшем в местную полицию. Правоохранители выследили автомобиль вечером того же дня в штате Раджастан, задержали похитителей и спасли Кумара.

Мужчину доставили в Газиабад, где он прошел медицинское обследование, а Данодию - в центр помощи женщинам. Как сообщили в полиции, девушка предстанет перед судом.

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