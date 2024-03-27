Шакиру засняли на ужине с известным актером

Певица Шакира появилась на публике вместе с британским актером Люсьеном Лависконтом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фотографии знаменитостей опубликованы на сайте Daily Mail.

47-летняя Шакира и 31-летний Люсьен Лависконт были замечены 26 марта в Нью-Йорке. Певицу и актера подловили папарацци, когда они направлялись на ужин в ресторан итальянской кухни Carbone. Поп-исполнительница выбрала для выхода черный корсет, куртку, широкие брюки, сапоги на каблуках и кожаную сумку. Она распустила волосы и сделала нюдовый макияж. Люсьен Лависконт вышел на публику в черной футболке, кожаной куртке, брюках, ботинках, шарфе и солнцезащитных очках.

Шакира была долгое время в отношениях с футболистом Жераром Пике. Звезды начали встречаться в 2010-м. Спустя два года у них родился первенец Милан, а еще через два года на свет появился их второй сын Саша. Летом 2022 года певица ушла от футболиста из-за его измен. Через полгода Шакира выпустила песню, в которой "прошлась" по своему бывшему мужу и его новой девушке. 47-летняя певица записала трек о "мести" на испанском языке, в котором есть отсылки к новым отношениям спортсмена. Сейчас знаменитость живет со своими сыновьями в Майами.

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