Алинджа-гала - крепость (к западу от села Ханегях Джульфинского района), занимает особое место среди древних оборонительных сооружений Азербайджана.

Обнесенная мощными стенами с башнями, эта крепость имела все условия для длительного размещения гарнизона из 600 бойцов вместе с лошадями, оружием и другой амуницией, и даже для содержания скота. На дорогах, ведущих к крепости, раньше имелись сторожевые вышки и башни, заграждения, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Для того, чтобы во время осады гарнизон не испытывал недостатка в питьевой воде, в скальном грунте было устроено несколько хранилищ воды, к которым с вершины горы были выдолблены каналы для сбора дождевой и снеговой воды.

Хранилища-пруды имели различные размеры. Так, пруд к северо-западу от села Шахтахты имел 23 м в длину и 6 м в ширину, глубину 2-4 м, а водоток к нему был длиной 131 м.

Как показывают последние исследования, для водоснабжения гарнизона в военное время использовались помимо описанных прудов, также кяризы. На склоне, обращенном к селу Ханегях, вне крепостных стен был обнаружен колодец "Юхары-чешме", к которому во время длительных осад, в том числе нашествия эмира Тимура под покровом ночи спускались защитники крепости, чтобы пополнить запасы питьевой воды.

Крепость состоит из трех основных частей - восточной, юго-западной и северозападной. Для подъема из восточной части на верхние северо-западную и юго-западную были устроены каменные ступени. Верхняя часть напоминала небольшой городок, где было множество жилых домов и построек общественного назначения из сырого кирпича. Эти строения в прошлом не раз разрушались и вновь восстанавливались.

Одна из стен, закрывающая горную тропу. Реконструкция В.И.Керимова

В 1930 году ученый секретарь Общества изучения и обследования Нахчывана, один из создателей Нахчыванского государственного исторического музея Мирбагир Миргейдарзаде писал:

"Судя по всему, крепость была со всех сторон обнесена стеной из собранных отовсюду камней. Ворота крепости были обращены к селу Ханага (Ханегях - Ф.С.), в котором и теперь сохраняются остатки крепостных ворот и стен. Село известно в народе под названием "гала-гапысы" крепостные ворота. К крепости можно подняться пешком в двух или трех местах. На всех заметных путях к крепости, как полагают, имелись караульные вышки и башни.

Помимо этого, на всех возможных подходах, с самого низа до крепостных стен через каждые 20-25 шагов устроены заграждения из каменной кладки. Эта крепость делится на три главные части: восток, северо-запад, юго-запад. Верхняя часть представляет широкий ровный участок, удобный для выпаса скота. Здесь имеется до семи прудов, выбитых в камне для того, чтобы иметь запас воды, три в одном конце крепости, а четыре в другом. Сверху в скальном грунте прорублены водотоки, по которым в пруды стекают все дождевые и талые снеговые воды. Летом некоторые из этих прудов пересыхают, но большой пруд постоянно полон водой.

Говорят, что в восточной части крепости имеется потайной подземный ход к реке Алинджа-чай. На ровном участке крепости заметны развалины более пятидесяти строений. Наряду с этим, имеются дом под названием "Шахтахты" для коменданта крепости и конюшни. Строения обрушились, сохранилась лишь кладка стен из кирпича-сырца. Говорят также, что в верхней части крепости имеются выдолбленные в скале пороховницы. Кроме того, к стенам крепости прибит камень с надписью.

Крепость имеет четыре основных заграждения. Участок крепости делится на четыре части, каждая из которых имеет свои башни и заграждения. В верхней части крепости были найдены старинная ржавая монета и фаянсовый обломок, покрытый ажурным узором".

О времени закладки крепости Алинджа существует несколько версий: по мнению части ученых, она была построена в начале нашей эры, по мнению других - в античное время, другие полагают, что крепость была воздвигнута при Сасанидах, т.е. в III-VII веках.

Самый ранний из известных источников, в котором содержится упоминание крепости Алинджа, азербайджанский народный эпос "Китаби-деде Горгуд" ("Книга отца Горгуда"). В этом эпосе Алинджа-гала описана как мощное укрепление, принадлежащее некоему Гара-Текфуру, содержавшему в крепости пленных огузов. Согласно трактату Абу-Бекра Тихрани (XV в.) "Китаби-Диярбекириййе" ("Книга о Диярбекире"), при аббасидских халифах Хади (785-786) и Харуне ар-Рашиде (786-809) крепость была захвачена кыпчакским ханом.

Из других средневековых авторов об Алиндже-гала упоминали в своих работах Насави (XIII в.), Шарафеддин Али Йезди (XV в.), Иоанн Шилтбергер (XV в.), Иосафат Барбаро (XV в.), Винченцо Алессандри (XVI в.), Эвлия Челеби (XVII в.). Известный азербайджанский ученый и землепроходец Хамдуллах Казвини (XIII-XIV вв.) упоминает крепость Алинджа-кала в форме "Аланджык" среди укрепленных цитаделей Нахчывана, указывая, что Алинджа-гала была в разрушенном состоянии.

А вот как описал крепость Алинджу известный путешественник и дипломат, посланник кастильского короля Энрико III при дворе Тимуридов в 1403-1406 гг. Руи Гонсалес де Клавихо: "Алинджакала расположена на высокой и отвесной горе, обнесена стенами и башнями. Внутри стен, в нижней части горных склонов имеются виноградники, сады, нивы, пастбища, родники и пруды. Цитадель, или крепость находится на вершине горы".

Схема входных ворот крепости показывает, каким

образом осуществлялась защита узких горных

проходов

План крепости Алинджа-кала. Автор В.И.Керимов

Вообще в средневековых источниках крепость упоминается как "Эринджаг", "Еранджак", "Эринджик", "Алынджа", "Аланджик", "Аланджук", "Аланча". Сохранившееся до наших дней название "Алинджа" этимологически связывают с древнетюркским словом "алан", означающим в переводе "равнина". С другой стороны, как писал вышеупомянутый М.Миргейдарзаде со ссылкой на местных жителей, название крепости и реки происходит от имени монгольского хана Алинджи.

Другая версия, бытовавшая опять-таки среди окрестного населения, состоит в том, что название "Алинджа" произошло от азербайджанской фразы "элиничек", означающей "убери руки", намек на неприступность этой цитадели.

Крепость Алинджа сыграла немаловажную роль в истории Азербайджана именно как твердыня, неприступная для иноземных захватчиков. Особенно возросло значение Алинджи-гала в период азербайджанского государства Атабеков (1136-1225), правители которого использовали эту крепость как хранилище государственной казны, как надежное прибежище для монаршей семьи, для заточения опасных для государства лиц.

Здесь помещалась резиденция супруги атабека Джахана Пехлевана, правительницы Нахчывана Зибейды-хатун. В 1225 году в Алиндже-гала укрылся от вторгшегося в страну хорезмшаха Джелаледдина последний Эльдегиз Узбек (1210-1225), который здесь же и умер.

Исследователь истории города Нахчывана Р.Мамедов писал, что атабек Узбек погиб в бою с войсками Джелаледдина и был погребен в крепости Алиндже. Ранее об этом же писал упоминавшийся выше М.Миргейдарзаде.

В XIII-XIV вв. крепость Алинджа находилась под властью Хулагуидов, а во второй половине XIV века оказалась в руках Джелаиридов. В этот период здесь были проведены строительные работы, и крепость была еще более укреплена. Во время нашествия эмира Тимура султан Ахмед Джелаир разместил в Алиндже-гала государственную казну, а также семью и придворных. В крепости был размещен гарнизон из 300 бойцов под руководством сына султана Мелика Таира.

В течение без малого 14 лет - с 1387-го по 1401-й крепость стойко выдерживала все атаки и осады войск Тимура, и только после того, как среди защитников твердыни начались раздоры, и они начали покидать крепость, непобедимый Тимур сумел занять фактически опустевшую Алинджакалу. Однако в 1405 году, после смерти Тимура крепость опять оказалась под властью Джелаиридов, затем государств Кара-Коюнлу, Ак-Коюнлу.

По некоторым данным, в Алиндже содержался ребенком шах Исмаил, основатель государства Сефевидов, под властью которого крепость пребывала с 1501 года. В период ослабления и упадка государства Сефевидов, с началом феодальных распрей и вооруженных столкновений Алинджа-гала сильно пострадала и постепенно утратила былое значение.

В османских документах Алинджа-гала упоминается в качестве поселения, подчиненного участку Алинджа, представлен список 10 жителей мужского пола, включая сельского старосту и муллу. Отмечается также, что в селе имеются посевные угодья, принадлежащие жителям других сел, что в первую треть XVIII здесь были две мельницы, возделывались пшеница, рожь, просо, рис, горох, виноград, местные жители занимались также овцеводством и пчеловодством. Село выплачивало в год 6449 акчей подати.

Примечательно, что при всех разрушениях и упадке крепость Алинджа и в XIX веке не утратила своего фортификационного значения, послужив важной твердыней в обороне края от российских войск с их передовым вооружением и европейской системой ведения войны. Достаточно указать, что в период российскоиранской войны 1826-1828 гг. комендант крепости Лачин-бек около шести месяцев держался против российской осады.

Наряду с указанным, в Алиндже как мощном укреплении действовали монетные дворы ряда средневековых азербайджанских государств. Имеющиеся материалы свидетельствуют, что в XIV-XVI вв. здесь выбивались серебряные монеты государств Хулагуидов (Эльханидов), Джелаиридов и Тимуридов.

11 февраля 2014 года было подписано распоряжение председателя Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики "О реставрации исторического памятника Алинджа-кала в Джульфинском районе". Документом предусмотрено создание на территории крепости историко-культурного музея "Алинджа-кала".

Наряду с этим, крепость Алинджа-гала была внесена в "Список памятников истории и культуры мирового, национального и местного значения на территории Нахчыванской Автономной Республики", утвержденный Кабинетом министров автономии в ноябре 2007 года, в качестве памятника мирового значения.

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