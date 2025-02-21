https://news.day.az/society/1731787.html Введено ограничение на движение транспорта на этом направлении - ФОТО Из-за обледенения дороги введено ограничение на движение транспорта от Бакинского международного автовокзала в направлении Бакинской кольцевой дороги - Лекбатанского круга. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МВД.
Введено ограничение на движение транспорта на этом направлении - ФОТО
Из-за обледенения дороги введено ограничение на движение транспорта от Бакинского международного автовокзала в направлении Бакинской кольцевой дороги - Лекбатанского круга.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МВД.
Водителей просят придерживаться скорости в соответствии с погодными условиями, избегать обгонов и резких маневров.
Водителям с небольшим опытом вождения не рекомендуется ездить по обледенелым дорогам.
Отмечается, что в связи с погодными условиями сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме.
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