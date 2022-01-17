Сын Гурбана Гурбанова может перейти в "Бешикташ"

Форвард азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Муса Гурбанлы попал в поле зрение стамбульского "Бешикташа".

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, гавный тренер стамбульского гранда Ондер Каравели, который в своем время работал в агдамском клубе, хочет видеть Гурбанлы в своей команде. Специалист уже получил одобрение руководства клуба, а также переговорил с представителями "Карабаха".

Отметим, что Гурбанлы, являющийся сыном главного тренера агдамцев Гурбана Гурбанова, провел в этом сезоне 8 матчей в премьер-лиге и забил 6 голов.