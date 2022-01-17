https://news.day.az/sport/1427483.html Сын Гурбана Гурбанова может перейти в "Бешикташ"
Сын Гурбана Гурбанова может перейти в "Бешикташ"
Форвард азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Муса Гурбанлы попал в поле зрение стамбульского "Бешикташа".
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, гавный тренер стамбульского гранда Ондер Каравели, который в своем время работал в агдамском клубе, хочет видеть Гурбанлы в своей команде. Специалист уже получил одобрение руководства клуба, а также переговорил с представителями "Карабаха".
Отметим, что Гурбанлы, являющийся сыном главного тренера агдамцев Гурбана Гурбанова, провел в этом сезоне 8 матчей в премьер-лиге и забил 6 голов.
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