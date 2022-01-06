Первая смерть от "омикрона" в Индии

В Индии министерство здравоохранения сообщило о первом случае смерти пациента от штамма коронавируса Омикрон. Об этом сообщает ВВС, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Сообщается, что умер 74-летний мужчина. Пациент был госпитализирован в больницу города Удайпур 15 декабря и скончался 15 дней спустя. Врачи сообщили, что мужчина был полностью вакцинирован.

"Технически это смерть, связанная с Омикроном. Он был пожилым человеком, страдающим диабетом и сопутствующими заболеваниями", - сообщил секретарь Минздрава Индии Лав Агарвал.

За сутки в Индии зарегистрировали 325 смертей от коронавируса, но лишь одна была связана со штаммом Омикрон.

По состоянию на четверг, 6 января, в Индии зарегистрировано более 90 тысяч случаев заболеваний коронавирусом. По мнению экспертов, они вызваны штаммом Омикрон.

С начала пандемии в Индии зарегистрировано более 35 миллионов случаев заражения коронавирусом, из них около 482 тысячи летальных.