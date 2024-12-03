В Южной Корее призвали военных не подчиняться приказам президента

Председатель ведущей в Южной Корее оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён призвал военных и полицию не подчиняться "неконституционным и незаконным" приказам президента Юн Сок Ёля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Korea Herald.

"Выполнение неконституционного и незаконного приказа начальника также делает человека соучастником. С этого самого момента я призываю военнослужащих и полицию как можно быстрее вернуться на исходные позиции и выполнять свои законные обязанности. Вы должны следовать приказам народа, который является истинным сувереном этой страны", - приводит издание слова Ли Чжэ Мёна.