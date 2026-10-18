Azərbaycan güləş üzrə U-23 dünya çempionatında növbəti medallarını qazanıb
Azərbaycanın daha iki güləşçisi ABŞ-nin Las-Veqas şəhərində keçirilən U-23 dünya çempionatında medal qazanıb.
Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, sərbəst güləşçilər Anar Cəfərli (92 kiloqram) və Xetaq Karsanov (125 kiloqram) fəxri kürsünün üçüncü pilləsinə qalxıblar.
Bürünc medal uğrunda görüşlərdə Cəfərli italiyalı Qabriele Nikkoliniyə tam üstünlüklə (10:0), Karsanov isə rusiyalı Andrey Bestayevə 8:1 hesabı ilə qalib gəlib.
Qeyd edək ki, bununla da Azərbaycan güləşçilərinin mundialda qazandıqları ümumi medal sayı 5-ə çatıb. Daha əvvəl yunan-Roma güləşçiləri Elmir Əliyev (60 kiloqram) gümüş, Ruslan Nurullayev (77 kiloqram) bürünc, qadın güləşçi Günay Qurbanova (59 kiloqram) isə gümüş mükafat qazanıb.
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