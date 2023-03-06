Британским спецназовцам запретили пользоваться TikTok

Британским спецназовцам запретили пользоваться созданной в Китае соцсетью TikTok на рабочих телефонах по соображениям безопасности. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным издания, бойцам спецназа Великобритании также настоятельно рекомендовали не заходить в TikTok с личных смартфонов. Такое решение связано с опасениями, что приложение может передавать данные Китаю и России.