Раскрыты дизайн и характеристики недорогих смарт-часов от Samsung

Компания Samsung выпустит бюджетные смарт-часы Galaxy Watch FE, которые получат схожий со старой моделью 2021 года дизайн. Об этом сообщает портал GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дизайн часов стал известен благодаря публикации инсайдера Sudhanshu Ambhore постеров, на которых внимательные пользователи разглядели сходство с Galaxy Watch4, выходивших еще в 2021 году. Однако, судя по утечкам, устройства все же будут отличаться как минимум тем, что новинка предложит экран меньшего размера (1,2 дюйма в Watch FE вместо 1,4 в Watch4). При этом дизайн, процессор и объем памяти в обоих случаях будут идентичны.

Samsung Galaxy Watch FE уже прошли сертификацию Bluetooth SIG, что подтвердило название часов и их скорый выход. Ранее предполагалось, что новинку представят под названием Galaxy Watch4 (2024).

По данным инсайдера MysteryLupin, часы Galaxy Watch FE будут продаваться за €199. Этот же источник обнаружил, что при покупке смартфонов серии Galaxy S24 с тарифным планом от оператора Orange пользователям будут в подарок выдавать Watch FE. Эта акция продлится до 30 июня. Таким образом, новинку представят раньше, чем Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra, анонс которых запланирован на 10 июля.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!