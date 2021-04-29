Российские миротворцы доставили в Кяльбаджарский район 420 тонн гуманитарного груза.

Как передает Day.Az со ссылкой на в пресс-службу Минобороны России, колонна из 20 военных автомобилей проследовала по маршруту Суговушан - Кяльбаджар и доставила 420 тонн груза (электрооборудование, строительное оборудование и материалы) в Кяльбаджарский район для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов и жилых домов.

"Содействие было оказано азербайджанской стороне на основе условий трехстороннего соглашения России, Азербайджана и Армении от 9 ноября прошлого года", - отмечается в сообщении Минобороны России.

Всего при содействии российских миротворцев одиннадцатью колоннами автомобильной техники перевезено более 2800 тонн груза.