Модель Кара Делевинь рассказала как изменилась ее жизнь после отказа от алкоголя

30-летняя британская модель и актриса Кара Делевинь рассказала об изменениях в жизни, которые произошли с ней после обретения трезвости.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, ее слова привело издание Elle UK.

Делевинь заявила, что отказ от алкоголя - одно из лучших решений в ее жизни. По словам модели, программа групповой терапии "12 шагов" далась ей нелегко, однако результат того стоил. После курса реабилитации она стала спокойнее и ментально стабильнее.

Знаменитость также призналась журналистам, что у нее словно гора свалилась с плеч, после того как она нашла в себе силы рассказать о своих трудностях.

"Долгое время мне казалось, что я многое скрываю от людей, которые на меня равняются. Я наконец-то чувствую, что могу быть самой собой. Теперь я полностью свободна",- подчеркнула Кара Делевинь.

Отправиться в рехаб Делевинь решилась благодаря папарацци, которые засняли ее в состоянии сильного алкогольного опьянения в аэропорту Лос-Анджелеса в июне 2022 года. Увидев эти снимки, модель, по ее признанию, будто очнулась от кошмара и обратилась за профессиональной помощью.