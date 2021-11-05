Пандемия коронавируса выявила недостатки во всем мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе панельных дискуссий в рамках VIII Глобального Бакинского форума на тему "Мир после COVID-19" сказал бывший президент Словении Данило Тюрк, выступивший на панели "Общественное здравоохранение и вакцинация".

Бывший президент отметил, что выводы из пандемии помогут сформировать видение будущего: "Чтобы победить пандемию, мы должны объединить наши усилия на единой глобальной платформе. В настоящее время здравоохранение должно быть доступным для всех".

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум под названием "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости.