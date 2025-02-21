https://news.day.az/society/1732036.html В Имишли насмерть сбит пешеход В Имишли произошло дорожно-транспортное происшествие, закончившееся гибелью человека. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "Mercedes" сбил жителя Имишлинского района Аббаса Тагиева, переходившего дорогу. Пострадавший скончался по дороге в больницу. По факту проводится расследование.
В Имишли насмерть сбит пешеход
В Имишли произошло дорожно-транспортное происшествие, закончившееся гибелью человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "Mercedes" сбил жителя Имишлинского района Аббаса Тагиева, переходившего дорогу.
Пострадавший скончался по дороге в больницу.
По факту проводится расследование.
Ранее мы сообщали, что в Баку автобус насмерть сбил пешехода.
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