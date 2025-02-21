В Имишли насмерть сбит пешеход

В Имишли произошло дорожно-транспортное происшествие, закончившееся гибелью человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "Mercedes" сбил жителя Имишлинского района Аббаса Тагиева, переходившего дорогу.

Пострадавший скончался по дороге в больницу.

По факту проводится расследование.

Ранее мы сообщали, что в Баку автобус насмерть сбил пешехода.