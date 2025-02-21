В Баку автобус насмерть сбил пешехода

В Баку маршрутный автобус стал участником серьезной аварии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", водитель автобуса № 76 марки "Daewoo" Ильгар Алиев (1961 года рождения) сбил пешехода на улице Саттара Бехлулазаде в поселке Бюльбюля Сураханского района.

В результате пытавшийся перейти дорогу пешеход, Захид Хибабаев (1973 года рождения), скончался от полученных травм на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Ранее мы сообщали, что в Наримановском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие c участием грузовика.