https://news.day.az/society/1731916.html В Баку автобус насмерть сбил пешехода В Баку маршрутный автобус стал участником серьезной аварии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", водитель автобуса № 76 марки "Daewoo" Ильгар Алиев (1961 года рождения) сбил пешехода на улице Саттара Бехлулазаде в поселке Бюльбюля Сураханского района.
В Баку автобус насмерть сбил пешехода
В Баку маршрутный автобус стал участником серьезной аварии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", водитель автобуса № 76 марки "Daewoo" Ильгар Алиев (1961 года рождения) сбил пешехода на улице Саттара Бехлулазаде в поселке Бюльбюля Сураханского района.
В результате пытавшийся перейти дорогу пешеход, Захид Хибабаев (1973 года рождения), скончался от полученных травм на месте происшествия.
По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
Ранее мы сообщали, что в Наримановском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие c участием грузовика.
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