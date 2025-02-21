https://news.day.az/society/1731799.html Авария на одной из главных улиц Баку В Наримановском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие c участием грузовика. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом. Сообщается, что происшествие было зафиксировано на вспомогательной дороге на проспекте Гейдара Алиева в направлении центра.
Авария на одной из главных улиц Баку
В Наримановском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие c участием грузовика.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом.
Сообщается, что происшествие было зафиксировано на вспомогательной дороге на проспекте Гейдара Алиева в направлении центра.
В результате принятых мер грузовик был выведен с дороги, движение транспорта полностью восстановлено.
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