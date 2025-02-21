Авария на одной из главных улиц Баку

В Наримановском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие c участием грузовика.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом.

Сообщается, что происшествие было зафиксировано на вспомогательной дороге на проспекте Гейдара Алиева в направлении центра.

В результате принятых мер грузовик был выведен с дороги, движение транспорта полностью восстановлено.