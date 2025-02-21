https://news.day.az/society/1731799.html

Авария на одной из главных улиц Баку

В Наримановском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие c участием грузовика. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом. Сообщается, что происшествие было зафиксировано на вспомогательной дороге на проспекте Гейдара Алиева в направлении центра.