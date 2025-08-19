Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 22-25° тепла, днём 29-34° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст., относительная влажность - ночью 70-80%, днём 40-45%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако днем в Лянкяран-Астаринской зоне возможны кратковременные дожди, грозы, град. Ночью и утром в некоторых горных районах будет туман. Умеренный восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 21-25° тепла, днём 32-37° тепла. В горах ночью 10-15° тепла, днём 20-25°тепла.