Стало известно, за какой клуб будет выступать Ди Мария после ухода из «Ювентуса»

Бывший полузащитник туринского "Ювентуса" Анхель Ди Мария договорился о переходе в португальский футбольный клуб "Бенфика", сообщает в социальной сети журналист Фабрицио Романо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аргентинский футболист подписал с командой из Лиссабона, за которую уже играл в 2007-2010 годах, предварительное соглашение. Контракт Ди Марии с "Бенфикой" будет рассчитан на один год - до лета 2024 года.

6 июня Ди Мария объявил об уходе из "Ювентуса", к которому присоединился в 2022 году. Аргентинец покинул итальянский клуб в статусе свободного агента после окончания срока контракта.

"Я подошел к концу трудного и сложного этапа. Ухожу с душевным спокойствием человека, который отдал все силы, чтобы помочь клубу продолжать завоевывать титулы, но это оказалось невозможным", - написал Ди Мария в день ухода из "Ювентуса" в социальной сети.