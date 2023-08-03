"Нефтчи" открывает счет в матче против "Железничара"
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"Нефтчи" открывает счет в матче. В ворота гостей отличился полузащитник Кенни Сайеф.

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21:00

Азербайджанский "Нефтчи" проводит ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу.

Как передает Day.Az, подопечные Адриана Муту принимают в родных стенах боснийский "Железничар".