Фьюри раскрыл сумму гонорара за исторический бой с Нганну

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в подкасте Frank Warren заявил, что заработал рекордные $50 млн за бой против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который состоялся в октябре 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Забыл ли я бой с Нганну? Ты что, тупой? Мне только что заплатили около $50 млн. Я думаю о покупке дорогой яхты, самолета или недвижимости теперь. Я не верю, что мне задают такие идиотские вопросы", - заявил Фьюри.

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