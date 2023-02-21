Глава спецслужбы Австралии сообщил о выявлении целого «улья шпионов» в стране

Власти Австралии утверждают, что в 2022 году в стране был выявлен целый "улей шпионов", который был выдворен из страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

По его информации, генеральный директор Австралийской организации безопасности и разведки (ASIO) Майк Берджес выступил с ежегодным докладом. Он обвинил бывших военных Австралии в том, что они работали на авторитарные режимы. По словам Берджеса, для них "деньги важнее своей страны".

"Основываясь на том, что видит ASIO, все больше австралийцев становятся целями шпионажа и иностранного вмешательства, чем когда-либо в истории Австралии", - заявил Берджес.

Как указал он, это значит, что ASIO загружена как никогда ранее за всю свою 74-летнюю историю.

Шпионы, о которых шла речь, были внедрены несколько лет назад. Как утверждает Берджес, иностранная разведка нацелилась на сотрудников оборонной сферы Австралии после того, как в 2021 году были объявлены планы трехстороннего военного альянса США, Британии и Австралии (AUKUS) по созданию австралийского флота атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий.

"По мере продвижения AUKUS критически важно, чтобы наши союзники знали, что мы можем хранить наши секреты и хранить их секреты", - добавил он.