https://news.day.az/azerinews/1777415.html Müsəlman ölkəsində güclü ZƏLZƏLƏ - Azı 250 ölü, 500-dən çox yaralı var Əfqanıstanda baş verən zəlzələ nəticəsində azı 250 nəfər ölüb, 500-dən çox insan yaralanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə NBC telekanalı məlumat yayıb. ABŞ Geoloji Xidmətinin məlumatına görə, təkanlar yerli vaxtla bazar ertəsi gecə Pakistanla sərhədə yaxın, Cəlalabad şəhərindən təxminən 20 km məsafədə qeydə alınıb.
Müsəlman ölkəsində güclü ZƏLZƏLƏ - Azı 250 ölü, 500-dən çox yaralı var
Əfqanıstanda baş verən zəlzələ nəticəsində azı 250 nəfər ölüb, 500-dən çox insan yaralanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə NBC telekanalı məlumat yayıb.
ABŞ Geoloji Xidmətinin məlumatına görə, təkanlar yerli vaxtla bazar ertəsi gecə Pakistanla sərhədə yaxın, Cəlalabad şəhərindən təxminən 20 km məsafədə qeydə alınıb. Zəlzələnin maqnitudası 6, ocağı isə təxminən 8 km dərinlikdə yerləşib.
"Biz genişmiqyaslı xilasetmə əməliyyatına başlamışıq və yüzlərlə insanı zərərçəkmiş bölgələrdə əhaliyə yardım üçün səfərbər etmişik", - ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü Şərafət Zaman bildirib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре