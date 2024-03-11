В Баку состоялся вечер музыкальной поэзии национальных и мировых классиков

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся вечер музыкальной поэзии, сообщает Day.Az.

Под руководством лауреата международных конкурсов, дирижера Мустафы Мехмандарова, в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли (художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный артист Фуад Ибрагимов), чтецы - Гусейнага Асланов и Наргиз Гусейнзаде, солисты - лауреаты республиканских и международных конкурсов Назрин Асланлы (скрипка), Джамала Абдинзаде (пиано), Медина Шахгяльдиева (кяманча), Исмаил Зульфугаров (тар), Джафар Гасанов (нагара) и Орхан Солтанов (балабан) представили свои выступления.

Были представлены произведения национальных и мировых классиков, а также современных авторов (стихи Самеда Вургуна, Гусейна Джавида, Микаила Мушфига, Ахмеда Джавада, Расула Рзы, Рамиза Ровшана, Наримана Гасанзаде, Ильгара Фахми, Алиаббаса Гасымова, Пярвиза Сеидли, музыка - Ариф Меликов, Вагиф Мустафазаде, Васиф Адыгезалов, Джаваншир Гулиев, Пикя Ахундова, Эдуард Элгар, Эннио Морриконе, Генри Манчини, Вольфганг Моцарт, Петр Чайковский, Клод Дебюсси, Важа Азарашвили, Виктор Лебедев.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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